Tesla richiama oltre 400.000 veicoli in Cina

Dicembre 4, 2022

Pechino, 4 dic. (Adnkronos/Xinhua) – La Tesla richiamerà 435.132 veicoli in Cina perché un difetto del software potrebbe causare la mancata accensione delle luci posteriori, ha dichiarato il massimo ente cinese per la qualità. Il richiamo da parte della casa automobilistica di Elon Musk riguarda 142.277 veicoli Model 3 prodotti tra il 27 dicembre 2020 e il 7 novembre 2022 e quasi 300.000 veicoli Model Y prodotti tra il 1° gennaio 2021 e l’11 novembre 2022, secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato.

Le luci posteriori su uno o entrambi i lati del veicolo potrebbero non accendersi perché un’anomalia del firmware potrebbe causare falsi rilevamenti di guasti durante il processo di accensione del veicolo. Tesla distribuirà un aggiornamento software over-the-air per risolvere il problema.