Thailandia: Maschio (Fdi), ‘congratulazioni a primo ministro Thavisin’

Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Ho inviato le mie più vive congratulazioni al nuovo primo ministro thailandese, Srettha Thavisin, che ho avuto il piacere di incontrare a Bangkok la settimana scorsa insieme all’ambasciatore d’Italia, Paolo Dionisi, e gli ho formulato i migliori auguri di buon lavoro anche a nome di tutti i senatori e deputati componenti del gruppo parlamentare di amicizia Italo-thai. Con il nuovo primo ministro, che mi ha espresso grande apprezzamento per il rinnovato e più incisivo ruolo dell’Italia in Asia e in particolare nell’area dell’indo-pacifico voluto dal presidente del Consiglio Meloni, le relazioni dell’Italia con la Thailandia si rafforzeranno ulteriormente”. Lo dice il presidente della sezione bilaterale parlamentare di amicizia Italia-Asia Sud Orientale e deputato di Fratelli d’Italia, Ciro Maschio.