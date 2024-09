The Cure, iconica band torna con un nuovo album dopo 16 anni ‘Songs Of A Lost World’ esce il primo novembre

26 Settembre 2024

Milano, 26 set. (Adnkronos) – The Cure tornano dopo 16 anni con un nuovo attesissimo album ‘Songs Of A Lost World’ il primo novembre in tutto il mondo (pre-order già attivo). Si tratta del 14esimo album in studio del gruppo. Alcuni brani tratti dal disco sono stati cantati live per la prima volta durante il loro tour, ‘Shows of a Lost World’, comprensivo di 90 date in 33 Paesi e che ha totalizzato oltre 1 milione e 300 mila spettatori.

Il primo singolo ‘Alone’ è stato il brano di apertura in ciascuno show ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali da ora. Il resto della tracklist sarà svelata nelle prossime settimane sui profili social e sul sito ufficiale della band.

Sul primo singolo (che è anche il brano di apertura dell’album) il frontman Robert Smith ha dichiarato: “È il brano che ha sbloccato il disco; non appena abbiamo registrato quel pezzo ho capito che doveva essere la canzone d’apertura e ho sentito che l’intero disco veniva messo a fuoco. Per un po’ di tempo ho cercato di trovare la giusta frase d’apertura per la giusta canzone che facesse da apripista al progetto, lavorando sul concetto di ‘essere soli’, sempre con la sensazione assillante di sapere già quale dovesse essere la frase d’apertura… appena abbiamo finito di registrare mi sono ricordato della poesia ‘Dregs’ del poeta inglese Ernest Dowson… e quello è stato il momento in cui ho capito che la canzone – e l’album – erano diventati qualcosa di concreto”.

Formatasi come band nel 1978, i The Cure hanno venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo, sono stati headliner del Glastonbury Festival per quattro volte e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2019. I The Cure sono considerati fra le band inglesi più influenti di sempre. ‘Songs Of A Lost World’ è stato scritto e arrangiato da Robert Smith, prodotto e mixato da Robert Smith & Paul Corkett e cantato dai The Cure – Robert Smith: Voce / chitarra/ basso / tastiere, Simon Gallup: basso, Jason Cooper: batteria / percussioni, Roger O’Donnell: tastiera, Reeves Gabrels: chitarra.

L’album è stato registrato ai Rockfield Studios a Wales. Robert Smith ha creato il concept e Andy Vella, fedele collaboratore dei Cure, si è occupato del design e della parte visiva. La cover ritrae una scultura del 1975 di Janes Pirnat, ‘Bagatelle’. ‘Songs Of A Lost World’ è disponibile per il pre-order in formato fisico e uscirà in Italia nei seguenti formati: cd, Lp, cd + Blu-Ray. In esclusiva sullo store di Universal Music Italia saranno disponibili il doppio Lp nero masterizzato in half-speed e la musicassetta. Per Feltrinelli sarà disponibile in esclusiva un Lp color marmo. Per chi pre-ordina i prodotti standard tramite Discoteca Laziale, invece, sarà disponibile in esclusiva un poster dedicato.