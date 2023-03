The Italian Sea Group: presentata nuova flotta Perini Navi, 3 velieri da 48, 56 e 77 metri

Marzo 15, 2023

Milano, 15 mar. (Adnkronos) – The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ha presentato oggi, ad un anno dall’ acquisizione, la nuova flotta Perini Navi. Tre le linee di velieri, da 48, 56 e 77 metri. La flotta, denominata ‘Genesis’, conferma il posizionamento ultra high-level di Perini Navi come player mondiale di yacht a vela di grandi dimensioni. Il progetto nasce dall’obiettivo di creare una linea di velieri con gli elementi caratteristici ed iconici di Perini Navi rivisitati in chiave moderna, puntando a grandi spazi, luminosità e comfort di navigazione.

Le linee esterne della flotta ‘Genesis’ riflettono due presupposti essenziali: la volontà di reinterpretare in modo contemporaneo l’estetica classica dello ‘Stile Perini Navi’, celebre in tutto il mondo per eleganza e sobrietà e, parallelamente, esprimere un linguaggio attuale e senza tempo proiettato nel futuro. Le linee pulite si fondono in modo armonico con andamenti curvilinei allungati e continui; le superfici vetrate si ampliano per diffondere una luce naturale ed accogliente negli interni. La poppa si apre al mare diventando una vera e propria area ‘leisure’ con i ponti esterni definiti da un layout organico e flessuoso.

Per analogia, anche i principali ambienti interni tendono ad essere ampi e fluidi; le diverse destinazioni d’uso dialogano tra loro in modo diretto ma discreto, mantenendo la necessaria funzionalità unitamente a una spazialità aperta e dinamica. Un corrimano in pelle blu, come ‘fil bleu’, definisce e diventa un nuovo leitmotiv del futuro mondo Perini Navi: “Sono molto orgoglioso della nuova flotta Perini Navi e del percorso fin qui svolto nel corso dell’ultimo anno” -afferma Giovanni Costantino, founder ceo di The Italian Sea Group-. Trasferendo il comfort dei motor yacht sui sailing yacht siamo riusciti a creare un’armoniosa sinergia grazie alla nostra già forte expertise ampliata attraverso l’acquisizione Perini Navi. Il mondo nautico si sta mostrando particolarmente sensibile verso Perini Navi e la nostra consolidata reputazione in termini di design, qualità e innovazione contribuirà a rafforzare la strategia di espansione e crescita del gruppo”.