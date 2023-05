TikTok, gruppo di creatori fa causa contro divieto in Montana

Maggio 19, 2023

Washington, 19 mag. (Dpa/Adnkronos) – Un gruppo di creatori di TikTok negli Stati Uniti ha intentato una causa per ribaltare il nuovo divieto del Montana alla piattaforma di social media sviluppata in Cina. Il Montana è diventato il primo stato degli Stati Uniti a bloccare l’app per la condivisione di video con la firma, mercoledì scorso, del governatore repubblicano Greg Gianforte di un disegno di legge. Cinque creatori di TikTok che vivono nello stato hanno così intentato una causa mercoledì scorso come ha annunciato all’indomani lo studio legale Davis Wright Tremaine.

“MONTANA NON PUO’ VIETARE A RESIDENTI DI USARE TIKTOK” – “Il Montana non può vietare ai suoi residenti di visualizzare o postare su TikTok più di quanto potrebbe vietare il Wall Street Journal a causa di chi lo possiede o delle idee che pubblica”, si legge nei documenti legali. Anche se il Montana potesse regolamentare accedere a qualsiasi discorso condiviso dagli utenti tramite TikTok, la nuova legge “esercita una mazza quando il Primo Emendamento richiede un bisturi”, aggiunge.

IL DIVIETO DI TIKTOK NEGLI USA – L’avvocato principale del gruppo è Ambika Kumar che ha rappresentato altri creatori nell’ottenere un’ingiunzione contro il divieto di TikTok del 2020 dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La nuova regola vieta agli app store di offrire l’app per la condivisione di video dal 1° gennaio 2024 e impedisce a TikTok di operare come azienda nello stato. Per ogni giorno in cui la piattaforma di social media è ancora disponibile, i fornitori di app dovrebbero pagare una multa di 10.000 dollari. Gli utenti non devono affrontare una multa e coloro che hanno già l’app sul proprio dispositivo non sono interessati.

IL DIVIETO NEL MONDO, DOVE E PERCHE’- Di proprietà della società cinese ByteDance, TikTok è già stato bandito sui dispositivi emessi dal governo in Canada, Australia, Nuova Zelanda, Gran Bretagna e Stati Uniti a causa di problemi di sicurezza informatica. L’app ha più di un miliardo di utenti in tutto il mondo ed è ampiamente utilizzata negli Stati Uniti e in Europa, alimentando i timori che le autorità e i servizi segreti cinesi possano usare l’app per raccogliere informazioni dagli utenti o per diffondere contenuti che influenzano. La società ha respinto tali accuse.