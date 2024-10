Tim: Gasparri, ‘si blocchi qualsiasi erogazione a Open Fiber’

16 Ottobre 2024

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Leggo una opportuna dichiarazione del Ministro dell’economia Giorgetti sulla rete unica per le telecomunicazioni. Sono certo che Giorgetti sarà conseguente ed impedisca ulteriori sperperi di risorse per Open Fiber. Un’avventura economica disastrosa, voluta da Renzi, che dovrebbe essere chiamato a rispondere del costo di Open Fiber. Renzi, allora presidente del Consiglio, impose a Enel, che si occupa di ben altro, di realizzare questa rete assolutamente insufficiente e dispendiosa. In attesa che Renzi venga chiamato a rispondere di questo orrore del passato, Giorgetti blocchi qualsiasi erogazione a Open Fiber. I soldi servono per le spese prioritarie. Pertanto, soldi agli operai e non a Open Fiber”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.