Tim: siglata con sindacati solidarietà difensiva per 15 mesi, taglio 13,8% orario per 23.000 dipendenti

12 Aprile 2024

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Tim e sindacati hanno siglato un accordo per l’applicazione del contratto di solidarietà difensiva fino al 30 giugno 2025. La società comunica in una nota che l’intesa è stata raggiunta con le organizzazioni di categoria, Slc Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Ugl telecomunicazioni. L’accordo è stato ratificato oggi, presso il ministero del Lavoro, e prevede la riduzione verticale dell’orario di lavoro per una percentuale pari al 13,84% per circa 23mila dipendenti del gruppo e per i dipendenti delle controllate Noovle, Olivetti, Sparkle e Telecontact.

Per circa 8.500 persone, occupate come tecnici on field e progettisti, la riduzione dell’orario del lavoro sarà invece del 5%. L’azienda, nel ribadire il valore della contrattazione e delle relazioni sindacali, e nel solco delle consolidate relazioni aziendali, conferma la salvaguardia di tutte le posizioni occupazionali per la durata del contratto di solidarietà e si è impegnata inoltre a non effettuare azioni unilaterali sull’intero perimetro occupazionale al netto dello scorporo del ramo d’azienda Netco e delle determinazioni riguardanti Sparkle.