Tim: sindacati convocati il 14 per illustrare decisioni e progetto

Novembre 6, 2023

Roma, 6 nov. – (Adnkronos) –

Tim convoca per il 14 novembre a Roma i principali sindacati (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni) per illustrare “nel dettaglio le decisioni assunte e il progetto industriale”, dopo la riunione di ieri del Consiglio di Amministrazione che “ha esaminato l’offerta vincolante presentata lo scorso 16 ottobre” da Kkr& Co. Lo si legge in una lettera inviata alle rappresentanze sindacali ricordando che “il Consiglio ha approvato a maggioranza l’offerta vincolante per NetCo presentata da KKR. Mentre relativamente all’offerta non Vincolante su Sparkle, il Consiglio, avendola ritenuta non soddisfacente, ha dato mandato al CEO di verificare la possibilità di ricevere un’offerta vincolante a un valore più elevato una volta completata la due diligence, il cui termine è stato esteso fino al 5 dicembre”.

“Il Consiglio – si spiega – ha dato mandato all’Amministratore Delegato di finalizzare e sottoscrivere i contratti vincolanti relativi all’offerta. L’operazione dà attuazione al piano di cosiddetto delayering avviato da TIM nel corso del 2022 – con l’obiettivo di perseguire il superamento dell’integrazione verticale di TIM attraverso la separazione degli asset infrastrutturali di rete fissa dai servizi che TIM continuerà a fornire ai propri clienti retail”.