Tim: Ugliarolo (Uilcom), ‘errore su rete, il 4 capiremo cosa pensa governo’**

Giugno 23, 2023

Roma, 23 giu.(Adnkronos) – “Stiamo continuando ad esprimere le nostre forti preoccupazioni sul futuro di Tim e dell’intero settore ormai da anni. Tutto quello che sta accadendo sul destino di Tim è molto preoccupante: si commette un errore gravissimo nel proseguire il ragionamento dello scorporo della rete senza capire il rischio occupazionale che questo comporterebbe”. Lo afferma il leader della Uilcom Salvo Ugliarolo che, conversando con l’Adnkronos, spiega che “in questo caso, in Italia si andrebbe verso una direzione che nel mondo nessun paese alla pari del nostro ha imboccato”.

“Siamo sconcertati dall’imbarazzante silenzio fino ad oggi del ministro Urso e della Premier Meloni su un tema importante per il nostro paese. Speriamo che il prossimo 4 luglio (data in cui il ministro delle imprese e del made in Italy ha dato mandato di convocare i sindacati n.d.r.), si possa finalmente capire cosa pensa il Governo su questo tema”.

“Ci aspettavamo da parte del governo che ha fatto una campagna elettorale incentrata sulla difesa del ‘Made in Italy’ una maggiore attenzione a salvaguardare un gruppo come quello della Tim e soprattutto a ridare una vera prospettiva di politica industriale a tutto il settore delle telecomunicazioni. Noi – conclude Ugliarolo . non ci arrenderemo davanti a questo scenario e continueremo a sostenere le nostre ragioni a cominciare da questo incontro con il governo che avrà luogo il 4 luglio”.