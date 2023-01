Tiro a volo: Cdm, Palmucci bronzo nello skeet maschile a Rabat

Gennaio 15, 2023

Rabat, 15 gen. – (Adnkronos) – Arriva una medaglia per l’Italia nella prima tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo del 2023, quella ospitata da Rabat, in Marocco. Valerio Palmucci si è classificato terzo nello skeet maschile. Una volta arrivato al medal match, l’azzurro ha chiuso la finale sul podio con 27 piattelli colpiti, superando il primo taglio ma finendo per cedere al greco Nikolaos Mavrommatis (38) e all’egiziano Azmy Mehelba (37).

“Sono felicissimo per questa medaglia – il commento di Palmucci dopo la gara –. Centrare il podio nella prima Coppa del Mondo in cui ho gareggiato da senior mi regala una emozione immensa che mi ripaga dei tanti sacrifici fatti fino ad ora. La voglio condividere con chi mi supporta ogni giorno, ovvero il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro, i tecnici Pierluigi Pescosolido, Andrea Filippetti ed il direttore tecnico nazionale Andrea Benelli, gli sponsor e la federazione che ci permette di fare queste bellissime esperienze. Ultima, ma non per importanza, la mia famiglia”.