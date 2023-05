Tiro a volo: Cdm, Pellielo guida la classifica provvisoria maschile ad Almaty

Maggio 26, 2023

Almaty, 26 mag. – (Adnkronos) – La gara di Fossa Olimpica Individuale della quinta Prova di Coppa del Mondo ISSF in svolgimento ad Almaty inizia sotto i migliori auspici per l’Italia. Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli guida la classifica provvisoria al maschile. Il quattro volte medagliato olimpico e quattro volte Campione del Mondo è andato a riposo con il punteggio di 73/75, pari merito con altri quattro tiratori il kuwaitiano Almudhaf, l’indiano Mendiratta, l’australiano Willet e lo spagnolo Fernandez. Buona anche la prestazione di Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP) che tallona il gruppetto di testa con 72/75. In scia anche Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, che domani ripartirà dal punteggio di 71/75. Tra gli (RPO) si sono distinti Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO) con 72/75 e Diego Valeri (Marina Militare) di Artena (RM) con 71. Per quanto riguarda la gara femminile, in testa alla classifica provvisoria c’è l’australiana Skinner con 73, seguita con 72 dalla spagnola Molne Magrina e dalla polacca Bernal. Con 71 le insegue l’azzurra Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Winterthur (SUI) e con 70 Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore (BO). In leggero ritardo Giulia Grassia (Esercito) di Modena con 69/75. Tra le RPO oggi Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD) ha totalizzato 69 punti. Domani si proseguirà con altri 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle ore 11.00 italiane.