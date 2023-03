Tiro a volo: Cdm skeet, bene Cassandro, Pittini e Maruzzo, gli altri azzurri inseguono

Marzo 27, 2023

Larnaca, 27 mar. – (Adnkronos) – La terza Prova di Coppa del Mondo ISSF ha ufficialmente preso il via con i primi 75 piattelli di qualificazione per la gara individuale di Skeet. Al momento la classifica provvisoria maschile è guidata dal tedesco Sven Korte, l’unico a non aver sbagliato nemmeno un piattello e ad essere andato a riposo con un perfetto 75/75. Con un solo errore all’attivo domani ripartiranno i nostri Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD) e Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), entrambi a quota 74 in compagnia di altri cinque tiratori.

Indietro, invece, Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN) che affronterà il secondo giorno di gara con tre errori sulle spalle ed il punteggio di 72. Al femminile la nostra Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI) è rimasta incollata alle sei tiratrici che conducono la classifica provvisoria con 72/75 e con 71/75 si è meritata l’ottava piazza odierna. Lontane dalla vetta della classifica, invece, Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM) con 69 e Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD) con 64. Da segnalare anche il 72/75 dello junior Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI) ed il 61/75 della junior Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma, entrambi in gara per i punti del ranking (RPO). Domani la gara proseguirà con le ultime due serie di qualificazione e le finali, in programma a partire dalle 14.45 italiane.