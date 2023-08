Tiro a volo: Mondiali skeet, azzurri in pedana per gli allenamenti ufficiali

Agosto 16, 2023

Baku, 16 ago. – (Adnkronos) – Il Gran Mondiale di Tiro a Volo è pronto per iniziare. Al Baku Shooting Center oggi le pedane hanno accolto gli specialisti di Skeet per gli allenamenti ufficiali, ultimo test prima della gara iridata che metterà in palio 4 Carte Olimpiche per i Giochi di Parigi 2024 in ogni evento. La Squadra Azzurra del Direttore Tecnico Andrea Benelli si presenterà in gara forte delle tre Carte già al sicuro nel forziere italiano, le due femminili conquistate da Diana Bacosi e Martina Bartolomei e quella maschile centrata da Luigi Lodde. All’appello ne manca solo una al maschile e per tentare il tutto per tutto il Tecnico italiano ha deciso di schierare in pedana Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE), poco più di un mese fa medaglia d’argento nella Coppa del Mondo di Lonato del Garda (BS), Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT), Campione Olimpico a Rio 2016 e quest’anno due volte d’oro nelle Coppa del Mondo di Doha (QAT) e Il Cairo (EGY), ed Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD), quest’anno d’oro nella Coppa del Mondo di Larnaca (CYP).

Super blasonata la squadra selezionata da Benelli al femminile. In pedana andranno Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Campionessa Olimpica a Rio 2016 e medaglia d’argento a Tokyo 2020, Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR), quest’anno vincitrice dei Giochi Europei, e Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT), quest’anno medaglia d’argento in Coppa del Mondo a Il Cairo (EGY). Da domani sarà gara con i primi piattelli di qualificazione, 50 per gli uomini e 75 per le donne. Venerdì 18 agosto si proseguirà con altri 50 piattelli per tutti e le donne affronteranno la finale a partire dalle 15,15 italiane (differita su Rai Sport sabato 19 agosto dalle 14.40). Sabato 19 concluderanno la gara anche gli uomini con gli ultimi 25 piattelli di qualificazione e la finale a partire dalle 13.15 (differita su Rai Sport domenica 20 agosto a partire dalle 20.00).