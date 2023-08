Tiro con l’arco: Cdm, otto azzurri convocati per Parigi

Agosto 13, 2023

Parigi, 13 ago. – (Adnkronos) – L’Italia del tiro con l’arco è pronta a volare a Parigi per la tappa di chiusura della Coppa del Mondo. Saranno otto gli azzurri impegnati nella capitale transalpina da martedì 15 a domenica 20 agosto. Le finali andranno in scena presso l’Esplanade des Invalides, in quello che sarà un vero e proprio Test Event a poco meno di un anno dal via dei Giochi Olimpici Estivi. Nel maschile occhi puntati su Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Federico Musolesi e Matteo Borsani, all’esordio assoluto sul massimo circuito. In campo femminile, invece, difenderanno il tricolore Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati, unica per ora ad aver garantito all’Italia Team una carta olimpica grazie al bronzo vinto ai recenti European Games di Cracovia. L’esordio del ricurvo è previsto per mercoledì 16 con le 72 frecce di qualifica. Giovedì, invece, sarà la volta delle eliminatorie a squadre, comprese le finali per il terzo posto. Il giorno successivo si procederà con gli scontri del mixed team e dell’individuale, antipasto delle finali di domenica. L’appuntamento parigino rappresenta l’ultima possibilità per gli arcieri di raggiungere le finali di Hermosillo (Messico), in programma sabato 9 e domenica 10 settembre. Per il momento è sicuro di volare in Sudamerica il solo Mauro Nespoli, che ha trionfato nella terza tappa andata in scena a Medellin (Colombia).