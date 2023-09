Settembre 26, 2023

Roma, 26 set. – (Adnkronos) – Vola il rendimento (+34 punti in un mese) nell’asta con cui oggi il Tesoro ha collocato Btp a 2 anni per 3 miliardi di euro: a fronte di una domanda per 4,87 miliardi (rapporto di copertura 1,62) sono stati assegnati titoli con un tasso medio del 3,97%. In altre due aste sono stati collocati 767,5 milioni in Btp ind. a 5 anni (scadenza maggio 2029) con un rendimento lordo del 2,05% e 982,4 milioni in Btp ind. a 30 anni a un tasso del 2,59%.