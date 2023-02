Titoli Stato: collocati 8,5 mld in Btp, rendimenti in rialzo

Febbraio 14, 2023

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – Rendimenti in rialzo nelle aste con cui oggi il Tesoro ha collocato 8,5 miliardi di euro in Btp a 3, 7 e 15 anni. Nell’asta di titoli in scadenza a gennaio 2026 ono stati collocati Btp per 3,5 miliardi a fronte di una domanda per 5,26 miliardi: rispetto all’ultima asta del 12 gennaio scorso il rendimento medio è salito di 11 punti al 3,37%. Più basso l’incremento registrato nell’asta di Btp a 7 anni (Dicembre 2029): a fronte di una domanda di 4,8 miliardi sono stati collocati titoli per 3,5 miliardi con un tasso cresciuto di 3 punti fino al 3,80%. Infine nell’asta di titoli con scadenza a marzo 2038 l’importo collocato è stato pari a 1,5 miliardi con un rendimento al 4,28%.