Titoli Stato: Collocati titoli per 7,5 mld, rendimento Btp a 5 anni sale al 2,82%

Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug. -(Adnkronos) – Rendimenti poco mossi nelle aste con cui il Tesoro oggi ha collocato titoli a 5,8 e 10 anni per un totale di 7,5 miliardi di euro. Nell’asta di Btp a 5 anni (scadenza dicembre 2027) sono stati collocati 2,75 miliardi con un rendimento lordo del 2,82%, in risalita di 7 punti rispetto all’asta dello scorso 30 gennaio e una domanda pari a 4,16 miliardi. Nell’asta per 2 miliardi di Btp a 10 anni (scadenza dicembre 2032) la domanda è stata pari a 3,14 miliardi e il tasso medio è sceso di 1 punto al 3,46%, mentre per il Btp off-the-run con scadenza a giugno 2032 il rendimento è stato del 3,36%.con una domanda di 3,57 miliardi, Infine il Tesoro ha collocato 1,25 miliardi di CCTeu con scadenza a ottobre 2030 e un rendimento balzato di 39 punti all’1,26%.