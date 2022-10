Titoli Stato: corrono bond Europa, Btp supera il 4,70%

Ottobre 7, 2022

Roma, 7 ott. – (Adnkronos) – Seduta tutta in salita per i rendimenti dei principali titoli di Stato europei, con il Bund tedesco a 10 anni che mette – almeno percentualmente – a segno la performance peggiore salendo di circa 12 punti al 2,20%, pari a un incremento di quasi il 5,80%. Ma con uno spread che sale a 249 punti è il nostro Btp che si attesta al livello più alto, con un rendimento che durante l’ultima seduta della settimana ha anche superato il 4,72%, e in chiusura si aggira intorno al 4,70%, pari a un aumento del 4,30%.

In rialzo anche i rendimenti dei titoli decennali francesi (+4,53% al 2,80%), spagnoli (+3,81% al 3,40%) e portoghesi (+3,50% al 3,30%). Fuori dall’Ue, cresce moderatamente il rendimento dei Gilt britannici, che la scorsa settimana – prima del nuovo QE d’emergenza varato dalla Bank of England – erano balzati sul decennale al 4,60% per ridiscendere martedì al 3,80%: oggi con un aumento del 2% il titolo si attesta a un rendimento del 4,25%.