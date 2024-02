Titoli Stato: Foti, ‘successo sottoscrizioni, Italia torna padrona debito pubblico’

Febbraio 26, 2024

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “La fiducia degli italiani nell’economia nazionale è confermata dal successo delle sottoscrizioni per il Btp Valore che hanno raggiunto la quota di un miliardo. Viene confermata in questo modo la tendenza di cittadini e imprese a investire in Italia e questo soprattutto grazie alle politiche economiche prudenti e coerenti del governo Meloni che sta realizzando una serie di riforme essenziali, a partire da quella fiscale per arrivare alla piena implementazione del PNRR. In questo modo l’Italia riesce a tornare finalmente padrona del proprio debito pubblico come da sempre auspicato da Fratelli d’Italia, per la realizzazione di una concreta sovranità finanziaria. Il buon lavoro del centrodestra al governo sconfessa quanti auspicavano un’economia italiana a rotoli e condannata dallo Spread”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.