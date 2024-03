Titoli Stato: Meloni, ‘italiani investono e ci rendono più liberi, gestiamo nostro destino’

Marzo 9, 2024

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “I Btp Valore, che abbiamo istituito, in tre emissioni hanno raccolto circa 53 mld di euro, record storico in assoluto, Secondo me è molto importante, ed è una cosa su cui ci siamo molto concentrati, perché uno strumento del genere non solo consente di mettere in sicurezza i risparmi delle famiglie in un momento di grande inflazione, ma perché più parte del nostro debito pubblico riusciamo a rimettere in mani italiane e più saremo liberi di gestire il nostro destino”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a Bastia Umbra per la Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Umbria.

“E’ molto importante – ha aggiunto la premier – che le famiglie italiane si fidino dello Stato e dell’economia della loro nazione e che investano su quella economia e su quello Stato perché ci renderà molto più liberi”.