Tivoli: Bonelli, ‘Schillaci riferisca in Parlamento’

Dicembre 9, 2023

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Morire in ospedale per un incendio: 4 morti e 200 sgomberati tra i pazienti a Tivoli. Alle loro famiglie le mie sentite condoglianze. Non è tollerabile che fatti di questo genere possano accadere. Il Ssn pubblico dovrebbe essere una priorità ma si investe su altro. Il ministro Schillaci venga a riferire in Parlamento”. Così su X il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.