Tivoli: incendio ospedale, Procura disporrà maxi consulenza**

Dicembre 11, 2023

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – La Procura di Tivoli disporrà una maxi consulenza in relazione all’incendio divampato venerdì sera all’ospedale San Giovanni Evangelista in cui hanno perso la vita tre anziani che erano ricoverati nella struttura. Gli accertamenti, per ricostruire quanto avvenuto, con tutta probabilità riguarderanno il funzionamento dell’impianto antincendio e dei sistemi di sicurezza presenti nel nosocomio.

I pm coordinati dal procuratore Francesco Menditto hanno conferito l’incarico al medico legale e al tossicologo per le autopsie che si svolgeranno nei prossimi giorni. Nel fascicolo, avviato subito dopo l’incendio si procede per omicidio plurimo colposo e incendio colposo ancora a carico di ignoti. Questa mattina intanto si è svolto un vertice fra inquirenti e investigatori a cui hanno partecipato i pm della procura, i vigili del fuoco, i poliziotti della squadra mobile e del commissariato. Intanto continua l’audizione dei testimoni e sono stati acquisiti una serie di atti e documenti.