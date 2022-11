Tlc: Cdp, Macquarie e Open Fiber, su rete unica piena collaborazione con Governo**

Novembre 30, 2022

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – CDP Equity, Macquarie Asset Management e Open Fiber alla luce di quanto comunicato ieri dal Governo “in relazione alla creazione di un tavolo di lavoro per la definizione delle migliori soluzioni di mercato in prospettiva della Rete Nazionale – tenuto conto della rilevanza di sistema dell’operazione, anche rispetto ai processi autorizzativi sottesi, ritengono opportuno soprassedere alle scadenze previste dal Memorandum of Understanding relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber sottoscritto in data 29 maggio 2022 anche con Tim e KKR”. Lo si legge in una nota congiunta in cui le parti “manifestano sin d’ora piena disponibilità a partecipare al suddetto tavolo di lavoro”.