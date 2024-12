Tlc: Fontana, ‘fondamentale sovranità su dati’

10 Dicembre 2024

Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Ritengo che avere la sovranità sui dati sia fondamentale, purtroppo già tanti dati nostri però sono consegnati a delle piattaforme che non sono italiane. Ci sono delle infrastrutture strategiche che se possibile sarebbe meglio tenersele in casa. La considero una questione strategica”. Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, durante l’incontro con i giornalisti parlamentari per gli auguri di fine anno.