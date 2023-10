Tlc: opposizioni unite sul 5g, ‘blitz inaccettabile, maggioranza ritiri emendamento su soglie’

Ottobre 27, 2023

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “Riteniamo inaccettabile il blitz con cui la maggioranza ha dato l’ok all’emendamento Pogliese che alza le soglie dei campi elettromagnetici per lo sviluppo della rete 5G”. Così in una nota i componenti di M5s, Pd e Avs in commissione Industria, commercio e agricoltura del Senato.

“Innalzare i limiti dagli attuali 0,6 V/m a 15V/m – su una media calcolata su 24 ore – senza un dettagliato approfondimento è un serio pericolo per la salute dei cittadini. Tutto questo per accontentare le industrie straniere del settore telecomunicazioni -proseguono-. Due mesi fa, un pool di scienziati aveva già elencato i potenziali rischi di un eventuale innalzamento con una nota pubblica. Inoltre tale scelta costituisce un vero e proprio boomerang per lo sviluppo digitale nazionale e l’imprenditoria italiana”.

“Chiediamo l’immediato ritiro dell’emendamento, da riconsiderarsi solo ed esclusivamente dopo una più accurata indagine. I partiti di maggioranza evitino di calpestare il diritto alla salute degli italiani”, concludono le opposizioni.