Tlc: Renzi, ‘Meloni rimedi a errore su 5G’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il Governo ha rinviato ancora lo sblocco del 5G, tecnologia fondamentale per il nostro futuro. Mentre l’Europa va avanti, senza rinunciare alla sicurezza dei cittadini, l’Italia resta bloccata ostaggio del complottismo e dell’estremismo ambientalista. So che siamo tra i pochi a parlarne ma continuo a insistere: non c’è futuro per un Paese che vive di nostalgia e rifiuta l’innovazione. Spero che la Meloni capisca l’errore di lunedì in Cdm e rimedi”. Lo scrive su Twitter Matteo Renzi.