Tlc: Urso, ‘ribasso prezzi sembra vantaggio, ma serve sistema infrastrutturale adeguato a tempi’

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – ‘Il ribasso dei prezzi delle telecomunicazioni è ”una situazione che apparentemente è a vantaggio netto dei consumatori, ma non dei cittadini e delle loro attività. I consumatori sono anche cittadini che operano con le proprie attività nei mercati che hanno bisogno di un sistema di infrastrutturale che sia adeguato ai tempi m e che abbia investimenti significativi per consentire al sistema Paese e all’Europa di competere con altri continenti”. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lo sottolinea in occasione di un’audizione alla Commissione Trasporti della Camera.