Gennaio 11, 2023

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – ”Il settore delle telecomunicazioni registra ricavi in flessione in tutta Europa con un ribasso dei prezzi fino al 30% in Italia, mentre cresce in maniera imponente il traffico”. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, lo sottolinea in occasione di un’audizione alla Commissione Trasporti della Camera.