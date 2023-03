Tommasi: ‘Mi auguro LetExpo per Verona fucina nuove idee’

Marzo 8, 2023

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Il sindaco di Verona Damiano Tommasi è intervenuto oggi all’inaugurazione di LetExpo, l’innovativa fiera su logistica, trasporti e servizi a 360 gradi. Tre i punti su cui il sindaco si è soffermato. Il primo è la sostenibilità. “Uno dei focus di questa fiera è senza dubbio la sostenibilità di opere e infrastrutture, che sappiamo quanto impattano sulla vita delle cittadine e dei cittadini – ha detto Tommasi-. E’ compito di noi amministratori veicolare il senso della visione alla base di qualsiasi intervento strutturale che viene realizzato sul territorio e agevolarne la comprensione”.

Il secondo punto è la formazione. “Viviamo un’epoca dove in alcuni ambiti e settori specifici ci sono più posti di lavoro che persone- ha affermato il sindaco-. Su questo si può e si deve investire molto, affascinare i ragazzi e i giovani ad alcune professioni è compito di chi queste professioni le porta avanti con eccellenza internazionale”.

Infine, il sociale. “Mi fa molto piacere vedere che rispetto all’anno scorso lo spazio e la rilevanza riservata al sociale è aumentata significativamente. Sostenibilità è anche questo, condivisione di idee e scambio di buone pratiche – ha aggiunto Tommasi-. Mi auguro che una fiera come questa, grazie anche a presenze autorevoli sui temi dell’esposizione, possa rappresentare per Verona una fucina di nuove idee per un arricchimento reciproco, questo è ciò di cui abbiamo bisogno”.