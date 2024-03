Tommasi: “Verona sede ‘naturale’ per LetExpo”

Marzo 12, 2024

Verona, 12 mar. – (Adnkronos) – “LetExpo non può non trovare a Verona la sua casa naturale. Verona è crocevia di comunicazione, non solo per le merci ma anche per le persone”.A dirlo è il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, in apertura dei lavori della fiera dei trasporti e della logistica sostenibili che cade alla vigilia di appuntamenti importanti del G7, in una “interazione tra istituzioni che, al di là di idee o pensieri politici, dimostra che nella messa a terra dei progetti siamo tutti dalla stessa parte”.

“Una delle riflessioni da fare è sul come rendere sostenibile tutte queste infrastrutture con la vita di tutti i giorni, di chi la città la abita e di chi ci lavora. Il Comune di Verona è socio anche di due società che gestiscono autostrade: non ci deve essere quindi una competizione tra mezzi di trasporto, ma una condivisione di una mobilità di persone e merci che renda sostenibili tutti gli ambienti” ha osservato il sindaco. “Si parla da vent’anni di progetti che non possono andare in porto se non ci si passa il testimone in maniera costruttiva e soprattutto condividendo la finalità e la progettualità a lungo termine” ha concluso.