Torino: Barbagallo (Pd), ‘dal Mit solo annunci ma zero fatti’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “I fatti gravissimi accaduti nei pressi della stazione ferroviaria di Brandizzo avrebbero dovuto spingere il governo a un sussulto di responsabilità e a una stretta sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie, monitorando nel dettaglio sia il groviglio di affidamenti in corso sia i subappalti, verificando in particolare ed entro un tempo congruo le capacità e i requisiti in capo ai subappaltatori. Invece nulla di tutto ciò sta accadendo”. Lo ha detto il capogruppo Pd in commissione Trasporti di Montecitorio, Anthony Barbagallo, che ha presentato un question time in commissione sulla tragedia di Brandizzo.

“La risposta del governo nella persona del sottosegretario al Mit Tullio Ferrante – ha aggiunto Barbagallo – è stata generica ed evasiva; il governo brancola nel buio quando invece serve sicurezza per un comparto di vitale importanza come quello delle infrastrutture ferroviarie”. “Mai come adesso andrebbe profuso ogni sforzo per applicare sistemi di intelligenza artificiale e di tecnologie avanzate alle infrastrutture ferroviarie italiane. Sono considerazioni che abbiamo posto oggi in commissione Trasporti e a cui il governo non è stato in grado di rispondere, affidandosi all’ennesima risposta evasiva o a norme spot che ormai sono una specialità di questa maggioranza ed in particolar modo del ministro Salvini”, ha concluso Barbagallo.