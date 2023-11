Torino: Braga, ‘no Fdi a via intitolata a Iotti, Meloni l’aveva citata, parole al vento’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “‘Nilde’. L’aveva citata anche Meloni nel discorso di insediamento. Ma erano parole al vento. Oggi Fratelli d’Italia a Torino ha impedito che una via della città fosse intitolata alla prima Presidente della Camera. Per la destra quel nome non conta, così come non conta il nome di tutte quelle che hanno fondato la Repubblica e di quelle che tutti i giorni combattono, come fece Nilde Iotti, per i diritti, la libertà e l’autodeterminazione di tutte e tutti”. Così sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.