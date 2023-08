Torino: Calderoli, ‘oggi è giorno del dolore, ma strage quotidiana va fermata’

Agosto 31, 2023

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – “Dolore e cordoglio per la terribile strage avvenuta questa notte nel torinese, per i cinque operai che hanno perso la vita travolti da un treno. Questo è il momento del dolore, ma deve essere anche un momento di riflessione sui numeri di questa strage silenziosa quotidiana. Questa strage, al pari di quella altrettanto ripugnante dei femminicidi, non può andare avanti, va fermata, dobbiamo fare tutti, istituzioni e privati, sempre di più per aumentare la prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro e abbassare queste tragiche cifre sulle morti bianche”. Così Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomia e senatore della Lega.

“In questi mesi il governo ha già messo in campo una serie di misure importanti per aumentare controlli e la sicurezza e incentivare le aziende a investire sui dispositivi di protezione o incrementare i corsi di formazione. Ma dobbiamo fare sempre di più, con le imprese, con i privati, tutti insieme”, conclude Calderoli.