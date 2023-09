Torino: Cattaneo (Fi), ‘bene Sisto, detassare sicurezza sul lavoro’

Settembre 2, 2023

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “I numeri delle morti bianche nel nostro Paese ci dicono che abbiamo un problema enorme, ma in termini di sicurezza negli ultimi anni sono stati fatti passi in avanti importanti sia nel pubblico sia nel privato. Per coniugare le esigenze giuste sia dei lavoratori sia degli imprenditori, nella nostra ottica liberale e pragmatica, una buona idea come ha proposta il collega e viceministro Sisto è quella di detassare tutto quello che c’è sotto la parola sicurezza sul lavoro”. Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e vicecoordinatore del partito, a Omnibus su La7.