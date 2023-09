Torino: Costa (M5s), ‘proposte concrete per intervenire subito su sicurezza lavoro’

Settembre 2, 2023

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Dall’inizio del 2023 si contano oltre 560 morti sul lavoro e circa 700mila denunce di infortunio (con una crescita del 25% rispetto all’anno precedente). Un Paese civile non può accettare tutto questo. Cosa fare? Propongo: istituire subito una Procura nazionale sulla sicurezza sul lavoro e le Procure distrettuali dove affidare le indagini a magistrati specializzati e competenti, come molte volte ha proposto l’ex procuratore Raffaele Guariniello. Stabilire termini congrui contro la prescrizione penale (per la stragrande maggioranza di questi reati spesso non ci sono condanne). Aumentare la dotazione organica dell’Ispettorato del Lavoro e la sua possibilità e l’obbligo di accedere a sorpresa sui cantieri per le ispezioni. Defiscalizzare tutte le spese in sicurezza effettuate dal datore del lavoro”. Lo propone il vicepresidente della Camera e deputato del Movimento 5 stelle, Sergio Costa.

“Non bastano le lacrime per chi ha lasciato la vita sul lavoro, come quei poveri cinque saldatori, è il momento di fare proposte concrete e lasciare la retorica a chi non sa che dire. A dicembre si deve approvare la legge di bilancio. Su queste proposte sono certo che tutti saremo concordi, senza se e senza ma”, conclude Costa.