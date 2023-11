Torino: droga nascosta in guantoni da box, un arresto

Novembre 24, 2023

Torino, 24 nov. – (Adnkronos) – Arrivato in Italia con un pullman partito dalla Spagna un passeggero di origine croata è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Torino perché trovato in possesso di 10 chili di hashish. L’uomo, un 19enne, è stato fermato nel corso di un controllo dei finanzieri al terminal degli autobus provenienti da vari Paesi europei. Il giovane, che aveva nascosto la droga in guantoni da box custoditi in un doppiofondo ricavato all’interno di una valigia, dovrà rispondere di traffico internazionale di stupefacenti. Se immesso sul mercato, l’hashish sequestrato avrebbe potuto generare introiti per circa 80.000 euro.