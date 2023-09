Settembre 1, 2023

Roma, 1 set. – (Adnkronos) – “Su indicazione del presidente del Coni Giovanni Malagò, è stato disposto un minuto di raccoglimento in occasione delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi anticipi e posticipi) in memoria delle vittime dell’incidente avvenuto la scorsa notte a Brandizzo”. Lo annuncia la Figc in una nota.