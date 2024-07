Torino: M5s-Avs-Pd-Az, ‘informativa urgente Piantedosi alla Camera su aggressione a Joly’

23 Luglio 2024

Roma, 23 lug (Adnkronos) – I gruppi parlamentari del M5s, Avs, Pd e Azione hanno chiesto in aula alla Camera una informativa urgente del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul caso dell’aggressione subita dal giornalista della Stampa Andrea Joly a Torino per mano di alcuni militanti di Casapound.

“Venga il ministro a riferire in aula. Non ci bastano le parole in cui si prendono le distanze dalla violenza, bisogna avere il coraggio di individuare la matrice fascista che c’è in Casapound. Il Paese vuole parole chiare”‘, ha detto Chiara Appendino (M5s).