Torino pride: Rossomando, ‘nessun passo indietro su diritti’

15 Giugno 2024

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Nessun arretramento, nessun passo indietro sui diritti. E ancora tanto da fare in primis per i diritti dei figli delle famiglie omogenitoriali. Come sempre la bella piazza del Pride è la nostra piazza”. Lo scrive sui social la senatrice dell Pd e vicepresidente del Senato Anna Rossomando, in piazza al Torino pride.