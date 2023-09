Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “La sicurezza sui cantieri deve essere la priorità: per il pubblico sicuramente, ma anche per le aziende private. Quindi la preghiera va alle famiglie di quelle vittime, però voglio capire chi ha sbagliato, perchè ha sbagliato e chi ha sbagliato deve pagare”. Lo ha affermato ai microfoni del Tg2 il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, che ieri ha istituito una commissione d’inchiesta sull’incidente a Brandizzo.