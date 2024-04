Torino: smantellato traffico di droga, tre misure cautelari

10 Aprile 2024

Torino , 10 apr. – (Adnkronos) – Tre persone arrestate, una in carcere e due ai domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono il bilancio di un’operazione condotta dai carabinieri torinesi che ha permesso di smantellare un’attività di spaccio di droga concentrata soprattutto nelle piazze del quartiere Santa Rita di Torino, a Moncalieri, Nichelino, Bruino e Vinovo. Le indagini erano state avviate nell’aprile del 2020. A gestire lo spaccio, secondo gli investigatori, un 34enne considerato il capo della banda insieme ad altri due uomini di 34 e 28 anni. Dagli accertamenti e’ emerso che droga, hashish e marijuana del tipo amnesia, venivano continuamente spostati da un luogo all’altro mentre per comunicare venivano utilizzate anche app di messaggistica con la funzione autodistruzione dei messaggi.