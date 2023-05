Torino: Stefanazzi (Pd), ‘rinuncio a prescrizione, estraneo a fatti’

Maggio 4, 2023

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Apprendo con costernazione e sorpresa della decisione del Tribunale di Torino. Come ho sempre fatto in questi anni non commento questa decisione per il rispetto che nutro nei confronti della Magistratura. Peraltro le recenti archiviazioni delle innumerevoli inchieste cui sono stato sottoposto in 6 lunghi anni, confermano la mia posizione”. Così il deputato del Pd, Claudio Stefanazzi, in merito alla sentenza del Tribunale di Torino.

“Sono proprio il rispetto e la fiducia nei confronti della Magistratura che mi portano oggi a rinunciare alla prescrizione, che avverrebbe tra circa un anno, al fine di far prevalere la mia assoluta estraneità ai fatti contestati fino alla Suprema Corte di Cassazione, estraneità ampiamente provata documentalmente”.