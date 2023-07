Torino: trovato in possesso di oltre 250 grammi di droga, arrestato

Luglio 26, 2023

Torino , 26 lug. – (Adnkronos) – Dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione un 55enne di origine algerina arrestato dalla polizia venerdì notte alla periferia Nord del capoluogo piemontese nel corso di un servizio di controllo del territorio. Alla vista degli agenti l’uomo ha accelerato il passo abbandonando tra i bidoni di spazzatura una sacca che aveva con se’. Un gesto che non è sfuggito ai poliziotti che lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo. Nella sacca gli agenti hanno recuperato quattro pezzi di hashish per un peso complessivo di quasi 260 grammi e cinque blister contenenti 70 compresse di un medicinale utilizzato nel trattamento del dolore neuropatico, dell’epilessia e del disturbo dell’ansia. Nel corso della perquisizione personale e’ stato anche trovato un telefono cellulare, il cui furto era stato denunciato qualche giorno prima. Per questo il 55enne è stato arrestato detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato per ricettazione.