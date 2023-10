Torino: uccide moglie e si toglie vita, si indaga su movente

Ottobre 28, 2023

Torino, 28 ott. – (Adnkronos) – È ancora tutto da chiarire il movente dell’omicidio-suicidio che si è consumato questa mattina a Rivoli, dove un uomo di 36 anni ha prima ucciso la moglie 32enne nell’appartamento al piano rialzato dello stabile in cui la coppia viveva con la loro bimba di 3 anni, e poi dopo essersi recato al lavoro con la piccola e averla affidata a un collega, si è tolto la vita buttandosi da un silos. Dai primi rilievi non sono stati trovati in casa biglietti che possano spiegare il gesto.

Sul luogo dell’omicidio sono in corso gli accertamenti dei carabinieri che stanno anche ascoltando la testimonianza del collega della ditta di Orbassano a cui l’uomo ha affidato la bimba prima di allontanarsi e togliersi la vita.