Torna a Mirabilandia MirabilAvis, l’appuntamento dedicato ai donatori italiani

Giugno 26, 2023

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – Domenica 23 luglio torna MirabilAvis, l’appuntamento nel Parco divertimenti più grande d’Italia dedicato ai donatori italiani – di Avis o di qualunque altra associazione o federazione del dono – purché provvisti di un tesserino identificativo in corso di validità, ma anche ai loro familiari e amici. Per tutta la giornata Avis sarà presente a Mirabilandia con alcuni Info Point per rispondere a tutte le domande e curiosità sulla donazione di sangue e plasma.

Per candidarsi a diventare donatori basta compilare il form di iscrizione all’indirizzo avisemiliaromagna.it/donazione-online o presentarsi il giorno stesso all’Info Point Avis all’ingresso del Parco e lasciare i propri dati, per essere successivamente contattati e accedere alla visita di idoneità alla donazione nella sede preferita. In entrambi i casi, i volontari valideranno l’avvenuta iscrizione e consentiranno agli aspiranti donatori di presentarsi alle casse di Mirabilandia con quanto necessario per beneficiare della riduzione.

Ogni donatore potrà portare con sé fino a tre accompagnatori, anche non donatori, che potranno accedere al Parco alla stessa tariffa promozionale di €19,90. Chi desidera tornare anche il giorno seguente, lunedì 24 luglio, potrà acquistare un biglietto di ingresso a soli 5,90€, rivolgendosi alle casse del Parco nel corso di domenica 23 luglio.

“Siamo lieti di ospitare per il settimo anno l’iniziativa MirabilAvis che è un’occasione speciale per dare il nostro contributo e sensibilizzare i visitatori sull’importanza di diventare donatori di sangue -dichiara Riccardo Capo, Managing Director di Mirabilandia-. Facciamo parte di un Gruppo internazionale, Parques Reunidos, che da sempre è attento alle iniziative benefiche che riescono a portare sul territorio un aiuto concreto: questo appuntamento, che è ormai diventato una tradizione per Mirabilandia, siamo certi che anche quest’anno riscuoterà grande interesse”.

“MirabilAvis rappresenta per noi un’importante occasione per esprimere il nostro sincero ringraziamento ai donatori. Il ritorno di MirabilAvis è un segno di speranza e un’opportunità per ribadire, attraverso la presenza della nostra associazione, l’importanza di un gesto semplice quanto generoso. Siamo lieti di poter accogliere i donatori e i loro cari al parco divertimenti Mirabilandia, creando un momento di gioia e di riconoscimento per il loro fondamentale contributo. Sarà una domenica di festa e di condivisione per tutti i partecipanti”, commenta Maurizio Pirazzoli, Presidente Avis Emilia-Romagna.