Torna il gran caldo sull’Italia, mercoledì 2 agosto due città da bollino rosso

Luglio 31, 2023

Milano, 31 lug. (Adnkronos Salute) – Sta per tornare il gran caldo sull’Italia. Se per oggi e domani il bollettino del ministero della Salute non riporta nessuna città da bollino rosso – verde (livello di allerta zero) e giallo (livello 1) sono i colori che prevalgono, l’allerta massima (livello 3) tornerà mercoledì 2 agosto in due dei 27 capoluoghi monitorati: Cagliari e Campobasso. In queste due città, il bollino è arancione (livello 2) già oggi e domani.

Le città bollino verde sono oggi 14 (Bari, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo), mentre sono 11 i capoluoghi in giallo (Ancona, Bologna, Catania, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti e Roma).

Domani, martedì 1 agosto, i bollini verdi scenderanno a 13, con Bari che si colorerà di giallo, e caleranno ulteriormente a 12 mercoledì quando anche Brescia passerà al giallo. Domani Perugia diventerà arancione per tornare gialla mercoledì, sostituita da Firenze in cui l’allerta 1 salirà a 2.