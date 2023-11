Toscana, maltempo non dà tregua: esondano Stella e Agna, in migliaia senza elettricità

Novembre 5, 2023

(Adnkronos) – Ancora una notte di paura per il maltempo in Toscana, in allerta anche oggi 5 novembre per le condizioni meteo dopo la violenta alluvione che ha causato 7 morti. Ha piovuto in modo intenso “nelle zone alluvionate facendo alzare i livelli dei bacini con terreni già saturi”, ha scritto su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, spiegando che “la linea temporalesca tra Lucca e Pistoia si è esaurita nel suo spostamento verso levante”. Si stanno concludendo anche le piogge residue sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo. “Sempre al lavoro i tecnici Enel”, per riparare migliaia di utenze senza energia elettrica.

Ma la notte non è andata bene. Si sono infatti verificate nuove esondazioni e il vento che ha soffiato forte, con il terreno già imbevuto di acqua, ha provocato la caduta di diversi alberi e l’interruzione di linee elettriche. “Nella notte – spiega Giani – ha esondato di nuovo il torrente Stella tra Casini e Quarrata, nel pistoiese, e l’Agna a Montale”. Si registrano fuori uscite anche del Bagnolo-Bardena a Montemurlo, ma in questo caso l’acqua si è dispersa nei campi.

Le case prive di luce sono aumentate nella notte. Erano poco più di quattromila la sera di sabato (scese ulteriormente a 2.200 a mezzanotte) e sono salite a quindicimila questa mattina in tutta la Toscana: ”Dalle 4600 di ieri sera questa mattina le utenze elettriche interrotte sono aumentate a 7mila nell’area tra Firenze Prato e Pistoia ma poco fa Enel mi ha comunicato che al momento si sono ridotte a circa 3mila le utenze ancora interrotte, grazie al lavoro fatto in queste ore”, ha detto Giani. Sono più di cinquecento, su tutto il territorio regionale, i tecnici di Enel impegnati.

Si lavora per riaprire la Fi-pi-li, la grande strada di comunicazione che tra Firenze, Pisa e Livorno, al momento ancora interrotta tra Lavoria e l’interporto per allagamenti lungo gli svincoli.

Sulla linea Prato–Pistoia alle 11.00 è ripresa la circolazione ferroviaria, dopo che era stata interrotta questa mattina alle 5.00 a causa di nuovi allagamenti. Rimane sospesa la circolazione tra Prato e Vernio dove il maltempo della scorsa notte ha nuovamente danneggiato la linea ferroviaria con movimenti franosi e smottamenti. Al momento la ripresa della circolazione ferroviaria è prevista per la mattina di mercoledì 8 novembre. Sulle linee danneggiate dal maltempo sono presenti i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, e delle ditte appaltatrici per gli interventi di ripristino dell’infrastruttura. In base all’evoluzione meteorologica, potrebbero verificarsi ulteriori variazioni della circolazione. Tutti gli aggiornamenti sono disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali web di RFI e di Trenitalia.

Il Lamma, il laboratorio di previsione meteorologiche regionale, avverte che oggi, domenica, non sono previste nuove precipitazioni di rilievo. Il vento soffierà però forte, dalla tarda mattinata fino al pomeriggio inoltrato: soprattutto sulla Toscana centro settentrionale e in particolare sull’Appennino fiorentino ed aretino, in quota, e sulla costa: un vento di libeccio che alzerà onde in mare per tutto il giorno.

Nella notte la situazione più problematica si è registrata nel Pistoiese. A Quarrata, uno dei comuni più colpiti dalle esondazioni del 2 novembre, il torrente Stella ha di nuovo rotto l’argine a Casini. Sul posto sono intervenuti personale e mezzi del sistema regionale di protezione civile.

Su Facebook il sindaco Gabriele Romiti avverte che “a causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada. Ci aspettiamo anche problemi per il vento forte: se potete non mettetevi in strada”, l’appello del primo cittadino.

Nella notte si è rotto l’argine del torrente Agna nel comune di Montale (Pistoia) dove erano state fatte evacuare le abitazioni.

La Regione ha reso nota la situazione dei fiumi in Toscana: Ombrone: superato primo livello di guardia a Pontelungo (PT) a 2,15 m. Bisenzio a Gamberame: superato il primo livello di guardia a Vaiano a 1,90 m. Magra: in aumento vicino alla seconda soglia a Villafranca a 2,89 m. Stella: superato il primo livello a 2,5 m a Quarrata. Bisenzio: in aumento ma ancora mezzo metro prima di raggiungere il primo livello a Prato. Arno: in aumento ma nessuna criticità e molto al di sotto della prima soglia di riferimento.

Il forte vento ha fatto registrare raffiche fino a 90km/h in pianura. Per il mare nelle prossime ore è possibile un’ulteriore intensificazione delle onde con altezza localmente compresa tra 4 e 5 metri.

Sono circa 100 le persone che nella notte hanno trovato ospitalità nei centri allestiti dal Comune di Montemurlo (Prato) – uno dei territori più colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi – a seguito dell’ordinanza di evacuazione per chi abita al pian terreno. Moltissimi sono coloro che si sono organizzati autonomamente. Il sindaco Simone Calamai questa notte ha fatto un sopralluogo nei centri allestiti nelle palestre e alle Misericordie di Oste e Montemurlo.

A causa della forte pioggia che investito la Lucchesia nella notte, dalla mezzanotte tutte e sette le squadre dei vigili del fuoco della provincia di Lucca sono impegnate su interventi legati agli alberi caduti sulle sedi stradali che hanno creato disagi ad alcuni automobilisti bloccati. La strada Sarzanese Valdera in località Compito è chiusa e presidiata dai carabinieri. In conseguenza di questi eventi è stato istituito il Coi (centro operativo intercomunale) a Castelnuovo Garfagnana. Dalle 24.00 alle ore 7.00 di stamani sono stati evasi 35 interventi, per un totale di 115 ancora in coda. Assieme a vigili del fuoco stanno operando anche i Comuni e la Provincia.