Toscana: Meloni, ‘con accordo coesione 683 mln, focus su 176 progetti’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Con l’accordo di oggi destiniamo complessivamente risorse circa 683 mln euro, di questi 110 già assegnati nel 2021. Se a queste risorse aggiungiamo i 381 mln resi disponibili da altre fonti, arriviamo a un investimento complessivo di circa 1 mld di euro per 176 progetti che ora vi elenco… sto scherzando, chiaramente”. Così la premier Giorgia Meloni, a Firenze per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione Toscana.