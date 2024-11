Toscana: Nardella, ‘io prossimo candidato presidente? No, faccio eurodeputato’

20 Novembre 2024

Roma, 20 nov. (Adnkronos) – Se intendo essere il prossimo candidato a presidente della Toscana? “No, mi sono candidato per fare l’eurodeputato, le istituzioni non è che si prendono e si lasciano così come se nulla fosse”. A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Dario Nardella, europarlamentare Pd.