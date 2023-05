Toyota: utile -14% nell’anno fiscale a 16,515 mld di euro

Maggio 10, 2023

Tokio, 10 mag. (Adnkronos/Europa Press) – Il gruppo automobilistico giapponese Toyota ha realizzato un utile netto di 2,45 trilioni di yen (circa 16,515 miliardi di euro al cambio attuale) per l’intero anno fiscale 2022-2023 (da aprile 2022 a marzo 2023), con un calo del 14%, secondo i dati diffusi dalla società. “Sebbene i piani di produzione abbiano subito notevoli fluttuazioni a causa di carenze di semiconduttori, disastri naturali e Covid-19, i distributori, i fornitori e gli impianti di produzione hanno lavorato duramente, portando a un aumento del volume delle vendite in tutte le regioni su base annua”, ha dichiarato l’azienda.

Nell’anno fiscale, il produttore ha registrato vendite per 37,15 trilioni di yen (250,326 miliardi di euro), con un aumento del 18,4% rispetto ai 31,37 trilioni di yen (211,419 miliardi di euro) dell’anno precedente. L’azienda ha inoltre chiuso l’anno fiscale 2022-2023 con un utile operativo di 2,72 trilioni di yen (18.359 milioni di euro), in calo del nove per cento rispetto ai 2,99 trilioni di yen (20.183 milioni di euro) dell’anno fiscale 2021-2022. Di conseguenza, il margine operativo di Toyota si è attestato al 7,3%, in calo di 2,2 punti percentuali rispetto al 9,5% dell’anno precedente.

Le vendite consolidate di Toyota, Daihatsu e Hino (i marchi del gruppo) si sono attestate a 10,55 milioni di unità per l’anno fiscale, con un aumento dell’1,7% rispetto ai 10,38 milioni di unità dell’anno precedente. In vista dell’anno fiscale 2023-2024, la società prevede di raggiungere un utile netto attribuibile di 2,58 trilioni di yen (17,382 miliardi di euro), con un aumento del 5,2%, mentre il fatturato dovrebbe aumentare del 2,3%, raggiungendo i 38 trilioni di yen (256,024 miliardi di euro). Inoltre, si prevede che l’utile operativo si attesterà a tremila miliardi di yen (circa 20.212 milioni di euro) e che il margine operativo salirà al 10,1%. In questo contesto, per l’anno fiscale 2023-2024 prevede anche di vendere 11,38 milioni di veicoli di tutti i suoi marchi a livello globale, ovvero quasi l’8% in più.